Отдых на Шри-Ланке: правила въезда, цены, документы

В 2025 году Шри-Ланка вошла в топ-10 бюджетных направлений для осеннего отдыха за рубежом. Туристов привлекают отдых на пляжах Индийского океана и богатая культура и природа страны: буддийские храмы, чайные плантации и природные заповедники. Какие документы нужны для въезда на Шри-Ланку россиянам в 2026 году и что нужно знать перед путешествием — в материале «Ленты.ру».

Отдых на Шри-Ланке: главное

Погода: на Шри-Ланке круглый год тепло — плюс 28–32 градуса. Летом жарче и дождливее, особенно на юге. Зимой сухо и менее влажно, идеально для пляжного отдыха.

Перелет. Лететь из Москвы на Шри-Ланку (аэропорт Коломбо) около 9–10 часов, из Санкт-Петербурга — минимум 11–12 часов с пересадкой. Билет из Москвы будет стоить от 24,7 тысячи рублей, из Петербурга — от 30 тысяч рублей. Цены зависят от сезона и авиакомпании.

Стоимость отдыха: цены на семидневные туры начинаются от 150 тысяч на двоих.

Документы для поездки: загранпаспорт, разрешение на въезд, билеты туда и обратно, бронь жилья и, желательно, медицинская страховка.

Что посетить на Шри-Ланке: чайные плантации, сафари в национальных парках, древние города (знаменитая крепость «Львиная скала» Сигирия), храмы (Храм Зуба Будды в Канди).

Островное государство Шри-Ланка стабильно входит в пятерку предпочтительных зарубежных направлений для отдыха, говорит в беседе с «Лентой.ру» руководитель пресс-службы компании FUN&SUN Ольга Ланская. Эту страну посещают круглый год: здесь теплое море, комфортные пляжи и множество вариантов экскурсий.

По стоимости отдыха Шри-Ланка — более доступная альтернатива экзотическим направлениям, а по разнообразию впечатлений — конкурент Таиланда и Вьетнама. Причем туристы все чаще выбирают комбинированный отдых: совмещают купание в океане с экскурсиями, знакомством с буддийской культурой и дегустацией чая, отмечает Ольга Ланская.

Особенностью острова является разнообразие климатических зон: в зимние месяцы наиболее благоприятны для отдыха южное и западное побережья, тогда как летом оптимальные условия складываются на юго-восточных пляжах Любовь Воронина руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly

Общие требования для въезда на Шри-Ланку

Для въезда на Шри-Ланку нужен заграничный паспорт, действительный не менее шести месяцев со дня въезда, и обратный билет, говорит в беседе с «Лентой.ру» директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов.

Власти Шри-Ланки с 15 октября 2025 года вводили обязательное требование для туристов оформлять разрешение на въезд заранее онлайн. Позднее оно было отозвано. Сейчас посольство Шри-Ланки в РФ указывает, что туристы могут либо оформить ETA онлайн, либо получить туристическую визу по прибытии в страну.

Виза не нужна для въезда на Шри-Ланку со 2 сентября 2024 года, когда ее отменили для россиян и граждан еще 37 стран мира. Однако требуется разрешение на въезд, или, как его еще называют, упрощенная туристическая виза. Еще перед въездом в страну заполняют иммиграционную карту Arrival Card, где сообщают персональные данные и маршрут поездки.

Граждане России получают бесплатную упрощенную туристическую визу на 30 дней. Ее можно оформить либо по прилете в аэропорту Коломбо (путешественнику ставят штамп в паспорте), либо заранее в онлайн-формате — тогда туристу пришлют электронное разрешение на въезд ETA (Electronic Travel Authorization).

Электронное разрешение на въезд (ETA) для граждан России предоставляется бесплатно, но заявку рекомендуется подать минимум за 48 часов до вылета Михаил Островерхий руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий»

Оформляется ETA для въезда на Шри-Ланку через официальный сайт eta.gov.lk. Подробности об оформлении ETA — ниже в таблице.

Итого, для въезда на Шри-Ланку в туристических целях требуются:

разрешение на въезд, полученное по прибытии в страну либо заранее в электронном виде;

загранпаспорт;

обратные билеты;

миграционная карта (выдается в самолете).

Продлить пребывание в стране можно через офис Департамента иммиграции и эмиграции в округе Баттарамулла города Коломбо или на сайте eservices.immigration.gov.lk. Продление визы платное. Суммарный срок проживания может составить полгода.

Визы для въезда на Шри-Ланку

Россияне могут оформить разные виды виз для поездки на Шри-Ланку в зависимости от цели пребывания.

Основные типы виз на Шри-Ланке

Туристическая виза ETA Действие распространяется на срок до 30 дней с возможностью продления. Не требует представления документов заранее, достаточно заполнить онлайн-анкету и указать данные загранпаспорта (срок действия должен составлять не менее 6 месяцев с момента въезда), подтвержденного обратного билета и бронирования отеля.

Рабочая виза Предусмотрена для трудоустройства или участия в программах инвесторского бюро. Срок пребывания — один год. Продление визы этого типа возможно при наличии трудового контракта, приглашения и согласований с иммиграционными органами.

Профессиональная виза Предоставляется высококвалифицированным специалистам, рассчитана на срок до пяти лет и требует подтверждения финансовой состоятельности — ежемесячного поступления не менее 2000 долларов на счет в местном банке.

Пенсионная виза Выдается гражданам старше 55 лет на два года. Для ее получения необходимо открыть счет в местном банке и внести депозит в размере не менее 15 тысяч долларов, а затем ежемесячно пополнять его на 1500 долларов.

Студенческая виза Предоставляется на год с возможностью продления и оформляется на основании приглашения от учебного заведения, а также подтверждения наличия средств для проживания.

Резидентская виза Выдается сроком на пять лет и предназначена для инвесторов, вложивших в экономику страны не менее 250 тысяч долларов или имеющих аналогичную сумму на счету в местном банке.

Таможенные правила

Проходя паспортный контроль по прилете на Шри-Ланку и вылетая из страны, важно помнить, какие таможенные правила действуют там.

Что можно и нельзя ввозить на Шри-Ланку

Туристы могут ввозить личные вещи, немного парфюмерии. Фото- и компьютерную технику тоже можно привезти, при этом в случае личного использования декларировать ее не нужно.

Нормативы ввоза для туристов на Шри-Ланке

Вино До двух бутылок

Крепкий алкоголь До 1,5 литра

Сувениры На сумму до 250 долларов

Запрещены ко ввозу наркотики, оружие и боеприпасы, растения, мясо и мясные продукты, порнография и материалы, оскорбляющие религиозные чувства, а также антиквариат, говорит в беседе с «Лентой.ру» Михаил Островерхий.

Что можно и нельзя вывозить из страны

Вывозить из Шри-Ланки можно до 10 килограммов чая, но, например, предметы старше 50 лет, изделия из слоновой кости и коллекционные ценности считаются национальным достоянием, и вывозить их строго запрещено.

Иностранную валюту разрешается ввозить без ограничений, однако суммы свыше 15 тысяч долларов необходимо декларировать, а вывоз национальной валюты ограничен 20 тысячами шри-ланкийских рупий.

Как подготовиться к поездке

Необходимые документы

Для взрослых. Для въезда на Шри-Ланку необходимы загранпаспорт, действительный минимум шесть месяцев с момента въезда в страну, упрощенная туристическая виза (разрешение на въезд или ETA), обратный или транзитный билет, рассказывает Эмиль Зиядинов.

Для детей. Ребенку старше 14 лет для въезда на Шри-Ланку потребуется загранпаспорт. Дети до 14 лет могут въезжать без загранпаспорта, если они вписаны в пятилетние паспорта родителей.

Медицинские требования

Специальных медицинских требований для россиян при въезде на Шри-Ланку в 2026 году нет. COVID-ограничения сняты.

Медицинская страховка при въезде также не проверяется, однако лучше оформлять полис заранее, поскольку медицинские услуги для иностранцев на острове могут быть дорогими.

Прохождение пограничного контроля

При прохождении пограничного контроля на Шри-Ланке путешественники предъявляют загранпаспорт, распечатанную или электронную копию ETA (если документ оформляли заранее) и миграционную карту, после чего ставится въездной штамп.

Для ускорения процедуры эксперты рекомендуют заранее распечатать подтверждение электронного разрешения и подготовить документы к проверке — тогда бесплатный штамп о въезде появится быстрее. К слову, при выезде из Шри-Ланки возможно продление штампа, поскольку по туристической визе за 30 дней в страну можно въехать дважды.