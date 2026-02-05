Таиланд депортировал 20 россиян в январе за иммиграционные нарушения, заявил российский посол России в королевстве Евгений Томихин.

«Фиксируем двукратный рост показателя депортированных россиян из Таиланда на родину в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Только за январь были выдворены два десятка человек», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, основными причинами для депортации было нарушение законных сроков пребывания иностранцев в Таиланде.

Ранее российским туристам разъяснили, как избежать депортации из Таиланда.