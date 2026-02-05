«Хроническая усталость». Блогерша описала жизнь российских эмигрантов в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по США, пообщалась с соотечественниками, которые переехали в эту страну, и описала их жизнь словами «хроническая усталость». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По сообщению автора публикации, чтобы закрепиться в Америке, эмигрантам необходимо вложить годы и огромные деньги, потому что «так устроена система»: без статуса жить в стране сложно.

«Мы видим вокруг людей, которые застряли между "уехать нельзя" и "остаться невозможно". С хорошими головами, с образованием, с опытом. Они работают на износ и постоянно надеются: еще немного, еще бумажка — и тогда начнется настоящая жизнь. Только она почему-то не начинается», — отметила россиянка.

Одноклассница Ершовой, которая уехала жить в Штаты, призналась, что хочет вернуться в Россию, потому что живет «от выходных до выходных». Путешественница пришла к выводу, что за красивыми словами «жизнь в Нью-Йорке» часто стоит большое количество работы и постоянное чувство долга.

«Америка для меня так и осталась чем-то между "интересно" и "не мое"», — заключила туристка.

Ранее Ершова описала одну привычку американцев фразой «настоящее помешательство». По ее словам, жители США используют машину вместо сумки.