«Маленькая Россия». Путешественница рассказала про азиатский курорт

Путешественница Саша Коновалова посетила один курорт в Таиланде и описала его словами «маленькая Россия». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в районе Пратамнак в Паттайе все «напоминает о доме»: здесь часто можно услышать «родную речь» и встретить граждан России, которые охотно приезжают в это место из-за дешевого отдыха. К примеру, массаж тут обойдется в 200 бат (482 рубля). При этом знания иностранных языков не нужны.

Пообщавшись с россиянами, тревел-блогерша узнала также, что им не нравится в Паттайе. Отрицательными качествами курорта они назвали коричневое море и грязные пляжи, на которых мусорят приезжие. Также их раздражают пьяные соотечественники, которые горланят русские песни в местных караоке и ходят по улицам в купальных трусах.

«Другие туристы, которые впервые приехали в Паттайю и попали в "русский" район, сказали, что огорчены отсутствием колорита. Перед поездкой они составили список местных блюд, которые хотят попробовать. А в итоге на Пратамнаке оказалось больше русских кафе, чем тайских», — отметила Коновалова.

Ранее эта блогерша описала минусы отдыха в Египте фразой «не дождетесь хорошего сервиса». По ее словам, одним из недостатков этой страны является плохая уборка в отелях, потому что египтяне по натуре — лентяи.