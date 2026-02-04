Туристы хотят подать в суд на авиакомпанию

Туристы хотят отказаться от туров на Фукуок и подать в суд на AZUR air
Некоторые туристы, вторые сутки ждущие вылета из Красноярска на Фукуок, задумались о том, чтобы вернуть деньги за тур. Первые заявления были сделаны еще минувшей ночью, когда рейс в очередной раз перенесли, а в течение дня число рассматривающих такой вариант увеличилось: одни устали от ожидания, другие опасались лететь на лайнере, который никак не могут починить.
По мнению юристов, в данной ситуации вполне возможно отказаться от путешествия, так как налицо существенные изменения условий договора – в данном случае перенос даты начала оказания услуг.
«Туроператор несет ответственность за предоставление туристского продукта на согласованных условиях и надлежащего качества. Их изменение в одностороннем порядке недопустимо. Заказчик вправе на это не согласиться и потребовать возврата денег», – пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Но добавила, что нужно быть готовым побороться за свои права в претензионном или судебном порядке.
А вот с возвратом средств за неиспользованные дни проще: как правило, туроператоры компенсируют эти потери. Вот и сейчас сообщается, что после окончания тура можно будет написать обращение в отдел бронирования – там пересчитают стоимость исходя из реально использованного количества дней.
В свою очередь, туристы, «застрявшие» на Фукуоке, заявили о намерении подать в суд на перевозчика: они утверждают, что из-за технических проблем AZUR air несут дополнительные расходы. Кому-то приходится на время ожидания самостоятельно оплачивать отель и питание, у кого-то пропали билеты на последующие сегменты дороги.
Руководитель юридического агентства «Респект» (Ростов-на-Дону) Денис Поляков считает, что шансы взыскать компенсацию с авиакомпании или туроператора, если перелет был включен в турпродукт, высоки. Даже если ответчик будет ссылаться на «обстоятельства непреодолимой силы», например мороз.
«Отрицательная температура воздуха слабо влияет на ответственность исполнителя услуги, если она типична для региона вроде Красноярска зимой. Суды обычно не признают ее форс-мажором, требуя доказательств, что мороз напрямую помешал техобслуживанию, и авиакомпания не могла принять мер. Тем более что другие рейсы летают», – говорит эксперт, добавляя, что истец может получить неустойку за задержку, моральный вред, косвенные и прямые, а также судебные расходы.