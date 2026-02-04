Туристы хотят подать в суд на авиакомпанию

Некоторые туристы, вторые сутки ждущие вылета из Красноярска на Фукуок, задумались о том, чтобы вернуть деньги за тур. Первые заявления были сделаны еще минувшей ночью, когда рейс в очередной раз перенесли, а в течение дня число рассматривающих такой вариант увеличилось: одни устали от ожидания, другие опасались лететь на лайнере, который никак не могут починить.

© РИА Новости

По мнению юристов, в данной ситуации вполне возможно отказаться от путешествия, так как налицо существенные изменения условий договора – в данном случае перенос даты начала оказания услуг.

«Туроператор несет ответственность за предоставление туристского продукта на согласованных условиях и надлежащего качества. Их изменение в одностороннем порядке недопустимо. Заказчик вправе на это не согласиться и потребовать возврата денег», – пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Но добавила, что нужно быть готовым побороться за свои права в претензионном или судебном порядке.

А вот с возвратом средств за неиспользованные дни проще: как правило, туроператоры компенсируют эти потери. Вот и сейчас сообщается, что после окончания тура можно будет написать обращение в отдел бронирования – там пересчитают стоимость исходя из реально использованного количества дней.

В свою очередь, туристы, «застрявшие» на Фукуоке, заявили о намерении подать в суд на перевозчика: они утверждают, что из-за технических проблем AZUR air несут дополнительные расходы. Кому-то приходится на время ожидания самостоятельно оплачивать отель и питание, у кого-то пропали билеты на последующие сегменты дороги.

Руководитель юридического агентства «Респект» (Ростов-на-Дону) Денис Поляков считает, что шансы взыскать компенсацию с авиакомпании или туроператора, если перелет был включен в турпродукт, высоки. Даже если ответчик будет ссылаться на «обстоятельства непреодолимой силы», например мороз.