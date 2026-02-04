Туристов отвезут на Пхукет дешевле 30 тысяч рублей туда-обратно

В системах онлайн-бронирования замечены недорогие билеты на Пхукет на ближайшие даты.

Например, отправиться на таиландский курортный остров из Барнаула завтра, 5 февраля, обратно – через 11 дней, 16-го, прямым рейсом AZUR air предлагается за 27,6 тыс. руб., в тариф включено 10 кг багажа (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 4 февраля. – Ред.).

Расценки из Омска не столь низкие, но тоже выгодные для дальнего маршрута, занимающего почти 9 часов в каждую сторону: тот же перевозчик отвезет на Пхукет 10 февраля с возвращением 21-го за 45,7 тыс. руб.

Вариант стоимостью до 50 тыс. руб. предлагается и из Новосибирска. Вылет на Пхукет – в воскресенье, 8 февраля, обратно – 17-го. Цена билета авиакомпании Nordwind – 49,7 тыс. руб.

Отметим, что по сниженным тарифам авиакомпании обычно реализуют остатки мест на рейсах, такие билеты быстро заканчиваются в продаже.

Ранее мы писали, что AZUR air и Nordwind допустили серьезные сбои в расписании на маршрутах в Юго-Восточную Азию.