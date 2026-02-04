Эксперт объяснил, кто выбирает отпуск на Мальдивах

Воскан Арзуманов заявил НСН, что на Мальдивы едут пары и семьи с детьми, а молодежи там «скучновато».

Мальдивы достаточно серьезно «отжали» у Турции VIP-туристов в последние годы, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

По итогам января 2026 года Россия внезапно стала лидером по количеству отправленных на Мальдивы туристов в первом месяце года. Турпоток из РФ вырос сразу на 34,5% в годовом выражении, в то время как из Китая – упал на 36,9%, сообщили в АТОР. Арзуманов объяснил, как этого удалось достичь.

«Мальдивы после ковида стали русифицироваться, они начали подстраиваться под российский рынок: добавлять "все включено", анимацию. Мальдивы достаточно серьезно "отжали" у Турции VIP-туристов. Турки цены поднимают, а Мальдивы их стараются удержать. При этом Мальдивы развивают и бюджетный туризм. Если мы можем поехать на Мальдивы за 200 тысяч рублей на двоих, это звучит круто. Да, это дешевый отель, но это звучит! Если у людей есть на отпуск, например, 800 тысяч, зачем ему ехать в Турцию? За эти деньги он может свою любимую женщину отвезти на Мальдивы, отель будет не хуже. Женщина думает, что лучше она в соцсетях напишет про Мальдивы, чем про Турцию. А если берем бюджетного туриста, он на 200 тысяч рублей тоже может найти себе что-то на Мальдивах. Конечно, здесь есть отели, которые стоят шесть-семь тысяч евро в сутки и дороже», – отметил он.

По его словам, на Мальдивы едут пары и семьи, а молодежи там скучновато.

«Едут туда не только пары, это уже больше семейный отдых, молодежь любит больше Индонезию, Бали, Таиланд, где движуха. Молодежи там будет скучновато, потому что на острове один отель. Плюс там ограничения по алкоголю», – добавил он.

