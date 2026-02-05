В каких странах Европы почти нет туристов

Для европейских путешественников, уставших от длинных очередей и забитых площадей, эксперты рекомендуют альтернативы загруженным туристическим хабам. По данным исследования круизной компании Riviera Travel, опирающегося на статистику Евростата за 2024 год о ночевках в отелях, есть 10 европейских государств с низким уровнем посещаемости. Здесь открываются живописные виды, живая культура и расслабленный досуг.

Топ-10 спокойных маршрутов Европы

Лихтенштейн. Эта миниатюрная страна меж Швейцарией и Австрией — лидер по низкой популярности. В 2024-м зафиксировано всего свыше 200 тысяч ночей гостей. В столице Вадуце ждут культурные жемчужины: художественный и национальный музеи. Замок над Рейном, холмы и безлюдные дорожки идеальны для любителей уединения.

Северная Македония. С населением за два миллиона, она все еще недооценена. Главный бриллиант — Охрид, объект ЮНЕСКО с древними храмами и озером. В Скопье смешиваются старинная архитектура и новые монументы. Винные края и обычаи добавляют шарма.

Люксембург. Богатейшая в Европе, но малоизвестная, с 3,7 миллиона ночевок. Кроме европейских институтов, туристов впечатлят фортификации, относящиеся к всемирному наследию ЮНЕСКО, волшебные городки и возможность выбраться на природу. Регион Мюллерталь манит любителей пеших прогулок.

Латвия. Рига славится модеристской архитектурой и средневековым Старым городом. Вокруг — пустынные берега и парки. Но для россиян, ранее заполнявших Ригу и Юрмалу, визы закрыты.

Черногория. Закрывает пятерку с впечатляющими видами и малым трафиком. Примечателен средневековый Котор, расположенный в фьордоподобной бухте. Дурмитор славится горными озерами и ущельями. Для россиян действует безвиз, но власти страны в целом следуют антироссийскому курсу ЕС, и с уходом россиян туризм падает.

Эстония. Одна из самых тихих стран Европы, несмотря на рост туризма. В Таллинне сохранился средневековый Старый город. Остров Сааремаа — с первозданной природой. Но от россиян страна закрыта наглухо.

Албания. Постепенно выходит из тени: от Ривьеры до городов, включённых в список Юнеско - Берата и Гирокастры. Тирана и северные горы обещают погружение в красоту и историю.

Литва. Атмосфера спокойствия. Вильнюс с барочной архитектурой Старого города, Куршская коса — хиты среди туристов. Крафтовое пиво и кухня. Но от россиян, как и вся Прибалтика, отгородилась. Но Куршскую косу (половина которой находится в Калининградской области) можно увидеть без визы.

Мальта. Средиземноморский остров с историей от мегалитов до Валлетты остаётся малопосещаемой.

Сербия завершает: список относительно спокойных стран, несмотря на подъём в туротрасли. От Белграда и Нови-Сада до винных сел, горячих источников и лыж. Единственная страна без антироссийского тренда с прямыми авиарейсами, хоть и дорогими.

