Туристам не хватает мест на Мальдивах

На даты китайского Нового года (в 2026-м он отмечается с 17 февраля по 3 марта. – Ред.) в востребованных отелях Мальдив уже крайне сложно забронировать размещение. Ответа о наличии мест от некоторых гостиниц приходится ждать от 2 дней, тогда как стандартный срок, как правило, не более одного.

© РИА Новости

Руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин привел порталу TourDom.ru конкретные примеры комплексов или вовсе вставших «на стоп» на указанный период, или предлагающих лишь отдельные, не самые востребованные варианты: Sun Siyam Olhuveli Maldives, гостиницы цепочки Oblu, отели Villa Park Sun Island Resort, Kuredu Island Resort & Spa, Villa Nautica. Тот факт, что свободные места сейчас приходится «выискивать», нам подтвердили также в туроператорах PAC Group и «АРТ-ТУР».

Туристы из Китая, в отличие от россиян и европейцев, как правило, бронируют номера на Мальдивах на короткий срок – зачастую всего на 2–3 дня. Однако другим из-за этого сложно получить размещение нужной категории на неделю или более. Приходится предлагать туристам схему split stay: например, 4 дня – на одной вилле, а следующие 3 – на другой, в том же отеле, но расположенной не так удобно.

Тем не менее найти на февральские даты популярные варианты размещения всё же можно, хотя их список сильно ограничен. В «АРТ-ТУР» в числе отелей, доступных на неделю с 17 февраля, называют Hard Rock Hotel, Barcelo, Kandima, Furaveri Island Resort, Ifuru Island, Intercontinental Maldives Maamunagau Resort, Waldorf Astoria (только по невозвратному тарифу). В «Интуристе» добавляют к перечню Malahini Kuda Bandos, Holiday Inn Kandooma, Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, Triton Prestige, Season Paradise – в туроператоре рассматривали заезды на 7 ночей с 14 февраля.

Февраль и март на мальдивском архипелаге считаются самым высоким туристическим сезоном. Туроператоры рекомендуют покупать туры на этот период как минимум за 3 месяца до планируемого заезда.

Ранее мы писали, что в системах бронирования замечены относительно недорогие билеты «Аэрофлота» Москва – Мале на февраль. Возможно, распродажа связана как раз со сложностью подтверждения гостиничных номеров.