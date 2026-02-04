Туристам не хватает мест на Мальдивах из-за китайского Нового года
На даты китайского Нового года (в 2026-м он отмечается с 17 февраля по 3 марта. – Ред.) в востребованных отелях Мальдив уже крайне сложно забронировать размещение. Ответа о наличии мест от некоторых гостиниц приходится ждать от 2 дней, тогда как стандартный срок, как правило, не более одного.
Руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин привел порталу TourDom.ru конкретные примеры комплексов или вовсе вставших «на стоп» на указанный период, или предлагающих лишь отдельные, не самые востребованные варианты: Sun Siyam Olhuveli Maldives, гостиницы цепочки Oblu, отели Villa Park Sun Island Resort, Kuredu Island Resort & Spa, Villa Nautica. Тот факт, что свободные места сейчас приходится «выискивать», нам подтвердили также в туроператорах PAC Group и «АРТ-ТУР».
Туристы из Китая, в отличие от россиян и европейцев, как правило, бронируют номера на Мальдивах на короткий срок – зачастую всего на 2–3 дня. Однако другим из-за этого сложно получить размещение нужной категории на неделю или более. Приходится предлагать туристам схему split stay: например, 4 дня – на одной вилле, а следующие 3 – на другой, в том же отеле, но расположенной не так удобно.
Тем не менее найти на февральские даты популярные варианты размещения всё же можно, хотя их список сильно ограничен. В «АРТ-ТУР» в числе отелей, доступных на неделю с 17 февраля, называют Hard Rock Hotel, Barcelo, Kandima, Furaveri Island Resort, Ifuru Island, Intercontinental Maldives Maamunagau Resort, Waldorf Astoria (только по невозвратному тарифу). В «Интуристе» добавляют к перечню Malahini Kuda Bandos, Holiday Inn Kandooma, Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, Triton Prestige, Season Paradise – в туроператоре рассматривали заезды на 7 ночей с 14 февраля.
Февраль и март на мальдивском архипелаге считаются самым высоким туристическим сезоном. Туроператоры рекомендуют покупать туры на этот период как минимум за 3 месяца до планируемого заезда.
Ранее мы писали, что в системах бронирования замечены относительно недорогие билеты «Аэрофлота» Москва – Мале на февраль. Возможно, распродажа связана как раз со сложностью подтверждения гостиничных номеров.