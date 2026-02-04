За сорванный тур на Иссык-Куль туристка отсудила 800 тысяч рублей

Суд в Перми обязал турфирму выплатить клиентке компенсацию за несостоявшуюся поездку на озеро Иссык-Куль в Кыргызстане. Общая сумма достигла 800 тыс. руб. – это стоимость тура, неустойка и компенсация морального вреда.

© Соцсети

Как сообщили в региональном управлении ФССП, женщина купила у турагента три путевки – для себя, мужа и дочери – и спокойно ждала вылета, но вскоре узнала, что поездка не состоится из-за того, что компанию, занимавшуюся бронированием, исключили из реестра туроператоров. Суд обязал фирму выплатить компенсацию, но она этого не сделала. Приставы арестовали ее банковские счета и запретили регистрационные действия с недвижимостью. После этого мужу и дочери клиентки пришли переводы по 50 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, а вскоре и основная часть долга.

Сорванные туры регулярно приводят к судебным искам и взысканию компенсаций в пользу туристов. Например, жительнице Поволжья аннулировали поездку на Занзибар из-за того, что туроператор внезапно прекратил деятельность. Ей вернули около 450 тыс. руб. В Москве семья обратилась в суд после того, как посредник продал круизный пакет от туроператора, с которым у него не было договора, и по факту ничего не забронировал. Ему пришлось вернуть около 600 тыс. руб. – это полная стоимость путевок плюс 50–70 тыс. руб. компенсации морального вреда.

В Санкт-Петербурге рассматривался коллективный иск туристов, оплативших отдых на Бали. Туроператор не имел действующей лицензии, из-за чего рейс отменили, а возврат денег затянулся почти на полгода. В итоге суд обязал агентство вернуть клиентам от 300 до 500 тыс. руб. на человека, а также выплатить по 30–50 тыс. руб. каждому в качестве компенсации морального вреда. Еще один показательный случай произошел в Екатеринбурге: семья оплатила тур в Таиланд, но агент прекратил работу за несколько недель до вылета. Суд взыскал с него более 700 тыс. руб.