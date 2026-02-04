Власти Бали пообещали бороться с нашествием мух, досаждающих туристам

На Бали в популярном туристическом районе Кинтамани в последние недели наблюдается нашествие мух, которое местные жители и туристы уже называют настоящей «пандемией». То, что раньше было сезонным явлением во время муссонов, сейчас превращается в постоянный повод для жалоб, пишет The Bali Sun.

Одна из главных причин – недостаточная уборка мусора. Отходы растут вместе с развитием туризма и становятся идеальным местом для размножения насекомых. Кроме того, местные фермеры используют куриный навоз в качестве удобрения, что также привлекает мух.

Местные власти уверяют, что для туристов, планирующих поездку в Кинтамани, ситуация в целом не критична: нашествие насекомых ограничено определенными зонами и не должно серьезно повлиять на впечатления от путешествия. Вместе с тем Агентство по охране окружающей среды Индонезии заверило, что уже принимает меры для решения проблемы и обратилось к бизнесу с рекомендациями наладить сортировку мусора. Губернатор Бали Вайян Костер заявил, что обсуждал эту тему с посольством Великобритании. Англичане пообещали помощь в переработке отходов и организации просветительских мероприятий среди населения и туристов.

Однако предприниматели считают, что власти должны дополнительно мотивировать компании для сортировки и уборки мусора. Руководитель одной из местных турфирм Кетут Путраната обратился к правительству Индонезии с предложением выделить дополнительное финансирование для борьбы с мухами. При этом он отметил, что фермеры и туристический сектор должны работать вместе и нельзя воспринимать туризм как источник давления на сельское хозяйство.