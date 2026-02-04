Туристка наглоталась морской воды в Таиланде и пережила клиническую смерть

Отдыхавшая в Таиланде российская туристка наглоталась морской воды во время плавания и пережила клиническую смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 37-летняя Елена находилась на пляже Пхукета с коллегами в Новый год. Она плавала в море и нахлебалась воды, но благополучно добралась до берега. Знакомым женщина сказала, что в воде ее кто-то укусил. Спустя час туристка потеряла сознание и не приходила в себя, врачам удалось спасти ей жизнь.

Медики установили, что оставшаяся в легких соленая вода вызвала отказ почек и заражение дыхательных путей. Весь январь Елена провела в больнице на Пхукете с отеком мозга, ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние пациентки улучшилось.

Траты на лечение уже составили 300 тысяч бат (729 тысяч рублей), однако их покрыла страховка. Коллеги россиянки остались с ней в Таиланде, поскольку некому было за ней присматривать.

Ранее сообщалось, что российского туриста, которого парализовало во время семейного отдыха в Таиланде, вернут домой в Новосибирск с пересадкой в Москве. Неравнодушные люди собрали средства для его дальнейшего лечения.