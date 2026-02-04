Турагентов возмутило резкое удорожание туров во Вьетнам

Туры во Вьетнам с вылетами из Перми в феврале-марте подорожали едва ли не вдвое по сравнению с расценками трехмесячной давности на те же даты. Тему обсуждают турагенты, участники чата «Редколлегия ТурДома».

«В ноябре отправляла туристам стоимость турпакета на февраль в одну из гостиниц 4* Нячанга – 223 ты. руб. А сейчас он стоит уже 365 тыс. И такая картина по многим отелям с заездами в этом или следующем месяце», – приводит пример Вера Волегова, руководитель пермской туркомпании «Креа-Тур».

При этом наблюдатели обращают внимание, что тарифы на отдых во Вьетнаме с отправлением из Екатеринбурга существенно ниже. Мы проверили расценки из обоих городов на середину марта. По данным сервиса «Турвизор», тур в гостиницу Bonjour 4* (Нячанг) на 11 ночей с вылетом из Перми 12 марта обойдется в 402 тыс. руб.

Если отправляться в тот же отель и ту же категорию номера пятью днями позже из Екатеринбурга, турпакет будет стоить в полтора раза дешевле – 258 тыс. руб. Причем не за 11, а за 12 ночей.

Аналогичное соотношение цен и по турам в другие популярные «четверки» Нячанга. Отдых в Galliot 4* c вылетом из Перми на 129 тыс. руб. дороже, чем из Екатеринбурга (404 тыс. против 275 тыс. руб.). Чуть меньше разница в стоимости в Libra Nha Trang Hotel 4*: 358 и 266 тыс. руб. соответственно.

По всей видимости, основная причина такой «ценовой диспропорции» – разница в объемах перевозки. Из столицы Урала в Нячанг летают рейсы «Аэрофлота» (их заполняет туроператор Библио-Глобус, AZUR air – места у Fun&Sun, Anex, «Интуриста», а также есть программа Nordwind, выполняемая в интересах туроператоров Pegas и Coral Travel). Из Перми же – единственная двенадцатидневная цепочка AZUR air. Ближе к датам вылета на ней, очевидно, остаются лишь немногие нераспроданные места, и при динамическом ценообразовании тарифы растут. Это предположение порталу TourDom.ru подтвердили и в одном из туроператоров направления.

Пермским туристам, решившим отложить бронирование туров во Вьетнам на последний момент, сейчас, конечно, финансово выгоднее потратить 5–6 часов на дорогу до Екатеринбурга и вылетать из этого города. Купейные билеты на поезда стоят от 2,5 тыс. руб. в одну сторону, СВ – от 6,5 тыс.