Отдыхавшая в Африке российская юмористка поплатилась за беспечность

Российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета-Варвара Аранова рассказала, как во время отдыха в Южно-Африканской Республике (ЮАР) не закрыла дверь в отель и поплатилась за это. Об этом она вспомнила в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Арановой, ее неоднократно предупреждали, что в ЮАР нужно всегда выключать свет в номере и закрывать дверь, чтобы в комнату не проникли насекомые. Юмористка отметила, что всегда следовала этой рекомендации, однако один раз все же оставила двери номера открытыми.

Когда она вернулась в комнату и легла в кровать, то обнаружила, что в нее заползло множество насекомых.

«Их просто миллион. Я лежу, стараюсь не концентрироваться, но невозможно не концентрироваться, потому что каждую секунду на меня кто-то садится разного вида», — поделилась она воспоминаниями и уточнила, что заметила в постели сороконожку.

Аранова призналась, что не хотела расправляться с насекомыми, поэтому ловила их с помощью салфеток и стакана и выбрасывала на улицу.

Ранее юмористка рассказала о жизни с биполярным расстройством. Она пожаловалась, что из-за недуга ей бывает сложно строить планы.