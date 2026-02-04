Российская туристка привезла с Сейшел лихорадку чикунгунья

В России зарегистрирован первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевание выявили у женщины, прилетевшей в Москву с Сейшельских островов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

© tourdom.ru

По данным ведомства, во время отдыха туристку неоднократно кусали комары, при этом средствами защиты она не пользовалась. После возвращения пациентку госпитализировали, лабораторные исследования подтвердили вирус.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы распространения инфекции на территории страны нет. Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку – заражение возможно исключительно через укусы комаров рода Aedes. Ситуация находится под санитарно-эпидемиологическим контролем.

Чикунгунья – вирусная лихорадка, сопровождающаяся высокой температурой, болями в суставах и мышцах, слабостью и головной болью. Эндемичными по заболеванию являются страны Африки к югу от Сахары, Южной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента. В этот перечень входят и популярные у россиян туристические направления: Шри-Ланка, Таиланд, Индия, Индонезия, Мальдивы и Сейшелы.

Специфического лечения и вакцины от чикунгуньи не существует, применяется симптоматическая терапия. В августе прошлого года аналогичный завозной случай уже фиксировали у туристов, вернувшихся со Шри-Ланки.