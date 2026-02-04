Во Вьетнаме планируют расширить сеть банкоматов, принимающих карты «Мир»

Российские и вьетнамские банки работают над расширением сети обслуживания карт «Мир» на территории Вьетнама, в том числе за счет увеличения числа банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ).

Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ, новые терминалы будут устанавливать в местах, где особенно много туристов. Обсуждаются и другие механизмы сотрудничества. При этом в дипмиссии отметили, что нормальной работе банковской системы мешают западные санкции против российских кредитных учреждений.

В посольстве подчеркнули, что расширение приема карт «Мир» вьетнамскими банками может стать дополнительным стимулом для увеличения туристического потока из России. Уже сейчас интерес к стране заметно вырос: в 2025 году Вьетнам посетило более 690 тыс. россиян, что стало рекордным показателем и превысило допандемийный уровень.

Платежная система «Мир» на сегодняшний день работает в 13 странах: Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, Иране, Таджикистане, Лаосе, Мьянме, Никарагуа и Монголии. В некоторых из них карты можно использовать только для снятия наличных в определенных банкоматах, а в других – практически без ограничений.