Парализованного россиянина эвакуируют с Пхукета специальным самолетом

Новосибирец Евгений и его жена Ольга прилетели на Пхукет для прохождения обучения, но отдых обернулся кошмаром. 17 января у мужчины появилось легкое онемение в руках, а к вечеру он полностью перестал ходить. В местной клинике диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервы, приводя к параличу.

Сначала авиакомпания отказывалась перевозить лежачего больного, а страховая не желала полностью оплачивать лечение за границей, ссылаясь на стабильное состояние пациента, пишет nsk.kp.ru.

Сейчас пара находится на борту самолета, следующего в Москву. Как рассказала Ольга в соцсетях, перевозка заняла шесть стандартных мест в салоне плюс установка носилок.

«Это выглядит так страшно. Я увидела мужа только в самолете, мы проходили контроль по отдельности», — поделилась она.

После прилета в столицу им предстоит пересадка на рейс до Новосибирска, и они надеются, что задержки не создадут проблем с подключением к следующему борту.