Не меньше 75 тысяч долларов: в МИД озвучили минимальную сумму медстраховки для туристов в Корее
В МИД России предупредили россиян, которые собираются в Южную Корею, о необходимости обязательного оформления медицинских страховок. Также туристов настоятельно попросили не пить алкоголь – в Корее это может привести к огромным финансовым последствиям.
«Напоминаем российским гражданам, планирующим краткосрочное пребывание в РК, о необходимости заблаговременно оформлять полис медицинского страхования для зарубежных поездок», – сообщили в Консульском отделе Посольства России в Республике Корея.
Россиянам напомнили, что в случае отсутствия страховки все расходы на медицинскую помощь во время путешествия ложатся на самого гражданина. В Корее не получится бесплатно получить даже экстренную помощь. За эвакуацию из РК в Россию при отсутствии страховки также придется платить из своего кошелька.
В консульстве отметили, что медицинские услуги в Республике Корея стоят очень дорого. Минимальная сумма страховки, которую рекомендуют оформить специалисты, 75 тысяч долларов.
Еще одна очень важная рекомендация – не пить алкоголь во время путешествия и не заниматься экстремальными видами спорта. Часто страховые компании отказывают в выплатах, если травма была получена в состоянии алкогольного опьянения или при занятиях экстремальными видами спорта. Не получится получить компенсацию от страховой также при обострении хронического заболевания.