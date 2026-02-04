В МИД озвучили минимальную сумму медстраховки для туристов в Корее

В МИД России предупредили россиян, которые собираются в Южную Корею, о необходимости обязательного оформления медицинских страховок. Также туристов настоятельно попросили не пить алкоголь – в Корее это может привести к огромным финансовым последствиям.

© РИА "ФедералПресс"

«Напоминаем российским гражданам, планирующим краткосрочное пребывание в РК, о необходимости заблаговременно оформлять полис медицинского страхования для зарубежных поездок», – сообщили в Консульском отделе Посольства России в Республике Корея.

Россиянам напомнили, что в случае отсутствия страховки все расходы на медицинскую помощь во время путешествия ложатся на самого гражданина. В Корее не получится бесплатно получить даже экстренную помощь. За эвакуацию из РК в Россию при отсутствии страховки также придется платить из своего кошелька.

В консульстве отметили, что медицинские услуги в Республике Корея стоят очень дорого. Минимальная сумма страховки, которую рекомендуют оформить специалисты, 75 тысяч долларов.

Еще одна очень важная рекомендация – не пить алкоголь во время путешествия и не заниматься экстремальными видами спорта. Часто страховые компании отказывают в выплатах, если травма была получена в состоянии алкогольного опьянения или при занятиях экстремальными видами спорта. Не получится получить компенсацию от страховой также при обострении хронического заболевания.