Чем хорош вьетнамский курорт Куинен

В рамках 45-го Туристического форума АСЕАН вьетнамскому прибрежному городу Куинён в третий раз была присуждена престижная награда ASEAN Clean Tourist City Award, на этот раз. Это подтверждает статус города как одного из самых экологичных туристических направлений в регионе.

«Куинён уже удостаивался этой награды в 2020 и 2024 годах, что свидетельствует о его последовательной приверженности принципам экологически чистого туризма», – передает Турпром.

Город, расположенный в центральной части Вьетнама, делает ставку на устойчивое развитие, внедряя программы по управлению отходами, экономии воды и поддержке «зеленого» транспорта. Для туристов Куинён привлекателен своими малолюдными пляжами с чистым песком, таких как Ки Ко и Хоанг Хау, а также богатым культурным наследием, включая древние башни Чамской цивилизации Тхап Дой. Местная кухня, основанная на свежих морепродуктах, дополняет впечатления от отдыха.

Добраться до курорта удобнее всего через аэропорт Фу Кат, который принимает рейсы из крупных вьетнамских городов. Для перемещения по региону гости часто арендуют мотоциклы или пользуются такси.

В сравнении с другими популярными направлениями Вьетнама Куинён выгодно отличается спокойной атмосферой и ориентированностью на экотуризм. В то время как Нячанг известен развитой инфраструктурой, но большим наплывом отдыхающих, а Дананг – современными достопримечательностями, побережье Куинёна предлагает более аутентичный и расслабленный формат отдыха. Этот курорт рекомендуют путешественникам, которые хотят совместить пляжный отдых с изучением культуры, избегая шумных туристических центров.