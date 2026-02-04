«Помешательство». Тревел-блогер рассказал о необычной привычке американцев

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по США, рассказала о привычках, которыми она обзавелась во время поездки. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая привычка американцев, которую переняла россиянка, — носить с собой воду в стильных стаканах-термосах. Она отметила, что кто-то берет обычную кружку с трубочкой, а кто-то — «безумные по размерам» стаканы.

«В магазинах стоят целые полки с ними! Я раньше думала, что больше трехлитровой банки ничего нет. Оказалось — есть, и это жесть, настоящее помешательство», — такими фразами описала увиденное Ершова.

Вторая привычка, на которую обратила внимание соотечественница, — использовать вместо сумки машину. По ее словам, американцы постоянно передвигаются на автомобилях и складывают все личные вещи в багажник или на сиденье.

«Вот и думай: зачем таскать кучу хлама на плечах?» — задалась вопросом автор публикации.

Кроме того, путешественница призналась, что во время поездки в США у нее появилась привычка обмениваться короткими фразами с каждым встречным. Она пояснила, что в этой стране совсем не обязательно подробно отвечать на вопрос «как дела?» Вместо этого можно просто кивнуть, улыбнуться и идти дальше.

«При этом все кажется странно правильным, хотя на первых порах — дико непривычным», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша выразила мнение, что Америка «разочаровывает тех, кто ждал сказку». По ее словам, эта страна очень быстро показывает, что человек реально умеет делать и чем готов зарабатывать прямо сейчас.