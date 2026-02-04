Вьетнамский курорт не выдерживает наплыва туристов из России

На популярном курорте Фукуок во Вьетнаме образовался дефицит номеров из-за большого наплыва туристов из России. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказала на своем сайте.

"В этом году празднование китайского Нового года (с 17 февраля по 3 марта) совпало со школьными каникулами в московском регионе (по модульной системе они с 21 февраля по 1 марта), что привело к высокому спросу на курорты всей Юго-Восточной Азии, и Вьетнама, в том числе", - говорится в публикации.

В АТОР отметили, что сложнее всего на Фукуоке. Как сказали эксперты Space Travel, этот курорт сейчас "трещит по швам". Номера распроданы почти во всех популярных отелях. А, например, в Нячанге, Муйне, Фантьете и Камрани пока не так напряжено.

В этот период дефицит свободных номеров в отелях всех категорий во Вьетнаме стал ощутим еще с ноября 2025 года, заявили в PAC Group. В это время 60% гостей на местных курортах составляют жители стран Юго-Восточной Азии. Однако их число значительно увеличивается за счет россиян, которые пользуются прямыми рейсами из Москвы и других регионов, отметили в ГК "Спектрум".

Причем дефицит мест был предсказуем, поскольку многие путешественники, ориентируясь на опыт прошлых лет, решили заранее забронировать отели на Фукуоке. Средняя глубина продаж по данному направлению - около четырех месяцев, рассказали в FUN&SUN.

Однако найти варианты в популярных семейных отелях можно на конец февраля и начало марта, так как они имеет эксклюзивные контракты и гарантированные квоты, уточнили в PEGAS Touristik и Anex.