Туроператоры рассказали о серьезном  снижении цен на отели в ОАЭ

Скидки на проживание в некоторых отелях ОАЭ в феврале достигли 25–30% по сравнению с новогодними датами или с весенними месяцами.

© tourdom.ru

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные туроператоров, пятизвездочный Rixos Bab Al Bahr с питанием «ультра всё включено» сейчас стоит на четверть дешевле, чем в канун Нового года. Miramar Al Aqah Beach Resort 5*, Hampton By Hilton Marjan Island 4*, The Cove Rotana Resort 5* снизили цены на 30%.

В результате спрос на туры в ОАЭ в феврале-марте в этом году вырос – отдельные агентства фиксируют увеличение бронирований примерно на 10–20% по сравнению с прошлым годом.

Российские туристы в феврале-марте часто бронируют семейные отели 4–5*, которые работают по системе «все включено». Путешественники выбирают, в основном, либо городские отели Дубая, либо побережье Индийского океана. Среди самых популярных эмиратов – Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Шарджа.