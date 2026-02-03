В Иерусалиме открыли для туристов улицу возрастом более двух тысяч лет

В Иерусалиме в конце января 2026 года открыли новый паломнический маршрут – туристам предлагают пройтись по древней каменной дороге, построенной больше 2 тыс. лет назад. Ее обнаружили во время археологических раскопок.

Как рассказали «Известиям» в Министерстве туризма Израиля, большая часть маршрута представляет собой подъем в гору протяженностью около 600 м. Он начинается с обзорной площадки, откуда отрывается панорамный вид на Иерусалим. Затем туристы спускаются к Силоамской купели – древнему водоему, который по христианскому преданию считается местом, где Иисус Христос исцелил слепорожденного. После этого путь проходит по участку той самой древней дороги. Во время экскурсии паломникам показывают артефакты, найденные во время раскопок.

Ученые предполагают, что это была главная улица города, ведущая к Храмовой горе. Определить время ее закладки помогли монеты, которые обнаружили под брусчаткой – они относятся ко времени правления Понтия Пилата. Археологи подсчитали, что для строительства потребовалось более 10 тыс. тонн известняковых блоков. Эта улица считается одним из наиболее значительных археологических открытий на территории Израиля за последние годы.

До сих пор самым популярным среди христиан маршрутов в Иерусалиме была Via Dolorosa («Путь Скорби») – улица в старой части города длиной около 650 м, где согласно традиции пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.