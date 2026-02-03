В России опровергли снижение турпотока на Кубу

Российский турпоток на Кубу только увеличивается, туда перенаправляют туристов из Венесуэлы, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Тур из Москвы на Кубу на десять дней сегодня можно купить менее 200 тысяч рублей на двоих, это будет отель пять звезд и система «все включено», заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Поток туристов на Кубе сократился до 20-летнего минимума, за исключением периода пандемии. Так, в 2025 году Кубу посетили около 1,8 млн иностранных туристов. Как отмечает Bloomberg, по сравнению с рекордным 2018 годом поток иностранных туристов сократился на 62%. Эксперты объясняют тенденцию сокращения туризма глубокой рецессией и экономическим кризисом, обострившихся из-за действий США. Наибольший приток туристов на Кубу наблюдается из Канады. На втором месте — живущие за границей кубинцы, а в тройку лидеров вошли россияне. По сравнению с 2024 годом количество российских туристов на Кубе сократилось почти на 30%. Мкртчян рассказал, что российский турпоток только вырос.

«Последние лет двадцать на Кубу в основном приезжают туристы из Канады и России, американцы на Кубу не приезжают. Канадский рынок самый большой, так как они поближе, а в другие страны им дальше лететь. После предупреждений Трампа сокращается поток канадцев, а поток россиян только растет. Мы уже два месяца не продаем Венесуэлу, у которой очень мало замен. А в Мексику, Доминикану мы не летаем, как раньше. У нас по этому направлению осталась только Куба, весь поток из Венесуэлы мы перенаправили туда. Куба у нас продается очень хорошо, летаем в четыре аэропорта. Никакой угрозы для туристического потока мы не видим. Если берем рейсы из Москвы, мы сейчас отправляем на десять дней за смехотворные 190 тысяч рублей на двоих. Это пять звезд и все включено, такую цену мы не можем больше нигде предложить, только если Египет, где сейчас еще прохладно. Сокращение потока – это все сказки, российский рынок опровергает заявления Bloomberg», - рассказал он.

В марте путешествие на Кубу на двоих обойдется минимум в 260 тысяч рублей на десять дней, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.