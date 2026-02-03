Цены на туры в Турцию устремились вверх

Турагенты обсуждают предварительные итоги раннего бронирования туров в Турцию – второй этап завершился 31 января. Именно к этой дате многие советовали своим постоянным клиентам внести оплату, чтобы воспользоваться лучшими спецпредложениями гостиниц и сэкономить 30–40% от стоимости размещения.

© tourdom.ru

«После 31 января отдых будет не таким выгодным, а возможность выбора сократится», – писала, в частности, руководитель одного из агентств на своем канале.

С наступлением февраля многие решили проверить, повысились ли цены на туры.

По словам турагентов, изменения заметны. Например, тур на 7 ночей в июне в отель Eftalia Marin 5* в Аланье для семьи с двумя детьми до 31 января можно было забронировать за 258 тыс., а «сейчас – за 280 тыс.». То есть разница – около 8%. Десятидневный отдых в Dobedan Exclusive Hotel & Spa в апреле с вылетом из Санкт-Петербурга 2 недели назад предлагался за 256 тыс., а теперь – за 261–266. Подорожание не столь существенное, но тоже видимое.

В чате «Редколлегия ТурДома» собеседники редакции привели и другие примеры. В конце декабря тур в Barut B Suites 4* из Москвы можно было забронировать для двоих взрослых за 229 тыс. После 31 января он подорожал до 277 тыс., рассказала турагент Оксана Агафонова.

Впрочем, эти колебания могут быть связаны не только с завершением второго этапа раннего бронирования, но и с другими причинами. Например, колебанием курса рубля или динамическим ценообразованием.

Специалисты отмечают, что раннее бронирование далеко не всегда оборачивается более выгодной ценой – отель ориентируется в первую очередь на свой уровень загрузки. «Если будут высокие продажи по отелю, то можно выиграть в цене, если просядут, то и потерять. Дней за 10 до вылета могут появиться на определенные отели выгодные цены», – говорит Вера Волегова, руководитель «Креа-Тур» из Перми. Пользоваться ранним бронированием она рекомендует тем, кто хочет гарантированно получить размещение определенного типа в популярном отеле.

«Barut B suites – хороший пример, так как особой альтернативы у него нет. В нем все номера двухкомнатные», – сказала Вера Волегова.

Ранее «ТурДом» писал, что раннее бронирование отдыха в Турции превратилось в лотерею.