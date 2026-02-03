Дешевый отдых на Мальдивах: какие отели и рестораны выбрать на островах

После нашего обзора, как недорого отдохнуть на Мальдивах, выбрав гестхаус или отель 3–4*, некоторые туристы по‑прежнему настроены скептически. Их пугает, что в бюджетных гостиницах часто предлагают не более одного приема пищи в день, а еда на островах, по их мнению, стоит дорого.

«Если брать отель без питания или только с завтраком, потом столько же уйдет в ресторанах, либо придется везти консервы из России», – пишет подписчик телеграм‑канала «Крыша ТурДома».

Мы проверили, насколько реально сэкономить, живя на Мальдивах в недорогой гостинице и питаясь в местных кафе.

На острове Тодду (Ари‑Атолл) поесть можно, например, в Sunset Café – блюда местной кухни стоят 12–28 долларов. В Toddu Beach Club & Grill морепродукты на гриле дороже – от 20 до 45 за порцию. Более бюджетные варианты – Ocean Breeze Café и Beachfront Bites & Coffee: здесь простые блюда по цене от 6 до 12 долларов.

Относительно недорогое размещение на Тодду тоже доступно. Можно выбрать, например, Sorenzo Maldives 3* или Ahola Thoddoo 4*. Тур на 11 дней с прямым перелетом «Аэрофлотом» из Москвы в феврале в первом из них без питания стоит 270 тыс. руб. на двоих, во втором с завтраками – 300.

Бюджетно поесть на острове Диффуши можно в Island Delights Café и в Sea Breeze Local Café. Местные блюда (рис, лапша, карри, рыба) предлагают за 5–12 долларов. Рестораны подороже – Dhiffushi Ocean View и Island Breeze – с чеком от 15 до 35 долларов. До большинства заведений от центра острова можно дойти пешком за 5–7 минут.

Для размещения можно выбрать Crown Beach Hotel Maldives 4*. Тур на 11 дней (10 ночей) с завтраками с вылетом из Москвы 7 февраля стоит всего 215 тыс. руб. на двоих.

На Махибаду экономно питаться можно в Ocean View Café или Local Bites Café: порция локальной еды обойдется в 6–12 долларов. Более дорогие заведения, как, например, Reethi Beach Grill при отеле Reethi Beach/Maehа, предлагают международную кухню с чеком от 15 до 40 долларов. В качестве бюджетного размещения на острове рассматривают Vilu Thari Inn Maldives 3* с завтраками: тур в феврале с перелетом «Аэрофлотом» обойдется в 216 тыс. руб.

Так что при тщательном выборе отелей и кафе расходы на отдых заметно снизятся. Туристы могут еще сэкономить, заменив прямые вылеты нацперевозчика на стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний, однако в этом случае увеличится время в пути.

