Курорты Вьетнама переполнены российскими туристами

Всплеск интереса со стороны россиян к Вьетнаму совпал с периодом ажиотажа, вызванного празднованием китайского Нового Года и другими азиатскими праздниками. Туристические операторы сообщают, что особенно остро проблема ощущается на Фукуоке.

По словам аналитиков, недостаток свободных номеров во Вьетнаме наблюдался еще в ноябре. По оценкам экспертов, значительную долю отдыхающих во Вьетнаме составляют путешественники из стран Юго-Восточной Азии, однако, благодаря прямым рейсам из России, число российских туристов также велико.

В качестве альтернативы переполненному Фукуоку можно рассмотреть Нячанг, Камрань, Фантьет и Муйне. Туроператоры отмечают, что в Нячанге и Камрани семейные отели с системой "все включено" могут быть недоступны для бронирования на конец февраля - начало марта. В Фантьете и Муйне ситуация с доступностью лучше.

Несмотря на повышенный спрос, туроператоры уверяют, что варианты размещения в популярных отелях на конец февраля – начало марта все еще можно найти, благодаря эксклюзивным договоренностям.

Во второй половине февраля – начале марта все еще возможно забронировать номера в ряде отелей в разных регионах Вьетнама, в частности в Камрани, Нячанге и на Фукуоке, с фокусом на отели более высокого класса.

Стоимость проживания во вьетнамских отелях зависит от местоположения и времени года. Нячанг и Камрань часто предлагаются по более выгодным ценам в феврале и начале марта. Фукуок, как правило, остается дорогим в течение всего сезона. Некоторые отели могут добавить около 10% к стоимости из-за китайского Нового года.

Подтверждение бронирования может занимать больше времени из-за загруженности отелей. Обычно это занимает от одного до трех дней, но может увеличиться до недели.

В качестве альтернативы Фукуоку, мы рекомендуем российским туристам обратить внимание на менее популярные вьетнамские курорты, куда также можно добраться прямыми рейсами.

Нячанг предлагает туристам широкий спектр развлечений, пляжи и рестораны. Камрань – более спокойное место для отдыха. Фантьет и Муйне привлекают своими природными ландшафтами и возможностями для активного отдыха, такими как кайтсерфинг.

Выбор курорта зависит от ваших потребностей и бюджета. Фукуок может быть хорошим вариантом, если вы ищете уединенный отдых, но будьте готовы к высоким ценам. Альтернативные варианты – это Нячанг, Камрань, Фантьет и Муйне.

Независимо от вашего выбора, рекомендуется бронировать отели заранее.

Основу турпотока в Россию зимой составили жители арабских стран. В свою очередь в Санкт-Петербурге наблюдается усиление интереса к путешествиям в ОАЭ.