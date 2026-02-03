По пути из Москвы в Шарм-эль-Шейх туристы заглянули в Анталью

Путешествие около 300 российских туристов в Египет внезапно затянулось. Рейс SM 782 авиакомпании Air Cairo вместо Шарм-эль-Шейха прибыл в Турцию.

© tourdom.ru

«В 06:40 самолет вылетел из Шереметьево, а в 11:30 по Москве совершил посадку не в египетском городе, а на запасном аэродроме в Анталье. Пассажирам объявили, что борт сломался. Несколько часов они провели в терминале аэропорта», – рассказала TourDom.ru турагент, у которой в самолете находились клиенты.

Редакция направила запрос в представительство египетской авиакомпании с предложением объяснить причину незапланированной посадки Boeing 777, а также обратилась за комментарием к туроператору. В Pegas Touristik успокоили: самолет после некоторой паузы вылетел. По данным сервиса Flightradar, рейс прибыл на египетский курорт в 15:17 по московскому времени. Таким образом, дорога до курорта вместо 4 с половиной часов растянулась до 8 с лишним.

Ранее мы написали, что пассажиров рейса AZUR air Красноярск – Фукуок вернули в аэропорт вылета. В авиакомпании пояснили: с предыдущими задержками эта никак не связана.