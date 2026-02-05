Каньон Кок‑Мойнок — марсианские пейзажи у Иссык‑Куля

Место, давно полюбившееся туристам, — каньон Кок-Мойнок. Он находится в Боомском ущелье, примерно в 170 километрах от Бишкека.

© Мир24

Конечно, дорога к каньонам не в лучшем состоянии: после съезда с основной трассы ехать приходится буквально по кочкам. Но это небольшое неудобство быстро забывается.

Поездка подойдет почти всем — маршрут несложный, без высоких подъемов. Это обычная пешая прогулка по песчаным коридорам, которая ведет к точке, откуда открывается вид на каньоны.

Как появились каньоны Кок-Мойнок?

Каньоны Кок-Мойнок образовались из-за колебаний уровня воды озера Иссык-Куль и подъема земной поверхности примерно 1 1,5 миллиона лет назад.

Это произошло в период плейстоцена — времени, когда климат Земли часто менялся и наступали ледниковые периоды.

Породы в Кок-Мойнокской котловине состоят в основном из глины, песка и легких почв, которые накапливались слоями на протяжении тысяч лет. Поэтому склоны каньонов напоминают слоеный пирог — каждый слой хранит информацию о климате и природных условиях прошлого.

Сегодня эти каньоны — отличное место, где можно наглядно увидеть, как вода и ветер формируют ландшафт и как со временем появляются каньоны.

© Мир24

Песчаные лабиринты и марсианские пейзажи

В начале путь достаточно просторный: перед вами выстраиваются песчаные скалы красно-желтого цвета. Но чем дальше вы заходите, тем больше появляется узких коридоров, и в какой-то момент начинаешь ощущать себя как в настоящем лабиринте.

Заблудиться, впрочем, сложно, если идти по туристической тропе. Гиды всегда предупреждают об одном важном повороте.

«По сути, здесь всю дорогу одна тропинка, но есть момент, когда она расходится в две стороны. В этом месте нужно повернуть направо. Левая сторона не приспособлена для туристов — там легко заблудиться, — рассказывает гид Нурайым.

Пока идешь среди скал, можно разглядеть очертания, напоминающие замки, башни, фигуры животных. В какие-то моменты воображение дорисовывает собственные образы. Местами в стенах видны ниши и арки, а торчащие каменные столбы выглядят, как руины древней крепости. Порой возникает мысль, будто кто-то когда-то высек здесь себе жилье. И за каждым поворотом открываются все более интересные виды.

С этими песчаными коридорами связано немало историй. Некоторые туристы говорят, что здесь ощущается особая атмосфера и дух древности. Это связывают с местной легендой: в глубокой древности скальные лабиринты считались священным местом, где племена, жившие в предгорьях Тянь-Шаня, проводили тайные обряды, скрытые от посторонних глаз.

В конце пути находится своеобразная смотровая площадка. При желании можно подняться выше, посмотреть на каньоны сверху и сделать фотографии. И именно здесь многие туристы говорят: «Будто мы попали на Марс. Красные скалы действительно напоминают марсианские пейзажи.

Но в порыве восторга редко задумываешься о спуске. На склонах под ногами сыпется песок, ногу сложно зафиксировать, поэтому спускаться нужно очень осторожно, выбирая места, где есть что-то похожее на естественные «ступени.

© Мир24

К поездке также стоит взять влажные салфетки — после прогулки одежда и обувь, скорее всего, будут в пыли.

Интересно, что каньоны Кок-Мойнок можно посещать круглый год, даже зимой. Из-за низкой влажности снег здесь выпадает редко. А вот летом гиды советуют воздержаться от поездки: во-первых, очень жарко и гулять приходится под палящим солнцем, а во-вторых, в такое пекло здесь появляется разная живность.

Несмотря на это, туристы приезжают сюда в любое время года — каждый хочет хотя бы ненадолго ощутить себя пленником песчаных скал.