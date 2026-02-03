Отдыхающим на курортах Египта советуют готовиться к неожиданным опасностям

В Египте туристы могут провести замечательный отпуск — страна полна достопримечательностей. Несмотря на это, путешественникам следует быть готовыми к неожиданным опасностям.

© Вечерняя Москва

В Красном море, которое омывает государство, обитают акулы. Ежегодно туристы сталкиваются с их нападениям, поэтому плавать там рискованно. Кроме того, это не единственная морская угроза.

В прибрежных водах также встречаются мурены, морские ежи, скаты и ядовитая рыба-камень. Мелководье кишит крылатками, ядовитость которых способна вызвать серьезные травмы, если не соблюдать осторожность. Любителям купания важно быть внимательными и использовать экипировку, добавили в mk.ru, ссылаясь на ИА ЕЛЬ.

Недавно российский турист едва не погиб во время отдыха в Таиланде после контакта с опасным насекомым на элитном пляже Вонгамат в Паттайе. Во время купания по плечу мужчины проползло неизвестное существо, после чего на коже остался след длиной около 30 сантиметров.

Ранее отдых российских туристов в Таиланде омрачил еще один необычный инцидент — в ванной комнате их жилья они обнаружили змею, застрявшую в шланге стиральной машины.