В Турции ограничили рост арендной платы на жилье: туристы тоже влияют на цены

Власти Турции установили новую планку повышения арендной платы за жилье. В феврале она может вырасти не более чем не 33,98%. При продлении действующих договоров арендодатели не имеют права закладывать рост выше этого уровня – ни для жилой, ни для коммерческой недвижимости. Лимит действует по всей стране и рассчитывается на основе средней инфляции за последние 12 месяцев, пишет канал RussianTurkiye.

Ограничения введены на фоне напряженной ситуации на рынке жилья. В 2025 году аренда в Турции, по оценкам риелторов и профильных ассоциаций, подорожала в среднем на 45–60%, а в отдельных районах Стамбула, Анкары и Измира рост доходил до 70%.

Одной из причин стала высокая инфляция и рост стоимости обслуживания недвижимости. Кроме того, сказывается дефицит доступного жилья – новое строительство не поспевает за спросом. Свою роль сыграли и последствия землетрясений, после которых в ряде регионов резко вырос спрос на аренду. Сохраняется и давление на рынок со стороны иностранных арендаторов, включая туристов, которые снимают жилье на долгий срок. Для этого от них не требуется ничего сверх обычного договора аренды, как для местных жителей.

Представители туристического и гостиничного бизнеса не раз отмечали, что высокий спрос со стороны иностранных гостей подталкивает рынок вверх. В интервью профильным СМИ члены Ассоциации турецких отельеров (TUROB) говорили, что сдавать жилье туристам на долгий срок более выгодно, чем местным жителям. В результате часть квартир уходит с рынка, а цены растут.

Власти рассчитывают, что ограничение стоимости снизит финансовую нагрузку на арендаторов, но собственники жилья не раз заявляли, что действующие цены не покрывают их реальные расходы на содержание квартир.