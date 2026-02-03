В Индии обновили лимиты на беспошлинный ввоз личных вещей

Власти Индии ввели новые нормативы государственных пошлин на ввоз личных вещей, они касаются как туристов, так и самих индийцев.

Теперь путешественник, который въезжает в Индию по обычной туристической визе, может бесплатно взять с собой багаж на сумму до 25 тыс. рупий – это примерно 276 долларов. Если же иностранец прилетает по любой другой визе (рабочей, учебной и так далее), лимит выше – 75 тыс. рупий (около 830 долларов). Такой же порог установили и для граждан Индии, а также туристов индийского происхождения.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на индийское агентство ПТИ, раньше туристам разрешалось ввозить вещей всего на 15 тыс. рупий, а жителям страны – на 50 тыс. Теперь цифры выросли. Правда, власти пока не объяснили, как именно будут оценивать стоимость багажа.

Кроме того, появились ограничения на золото и платину. Женщинам разрешили беспошлинно ввозить до 40 г таких изделий, мужчинам — до 20 г. Один ноутбук по-прежнему можно провезти без пошлины, как и домашних животных – они тоже официально попали в список разрешенных.

В Минфине Индии пояснили, что эти изменения должны сократить очереди на таможне и ускорить оформление багажа.