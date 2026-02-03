Заграничный отпуск для туриста закончился прямо в самолете

Отпуск в Таиланде для 60-летнего жителя Иркутска закончился прямо в самолете. Вместо курорта он отправился в полицейский участок, об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.

© tourdom.ru

Мужчина планировал улететь на Пхукет, но праздновать начал сильно заранее. На борт он уже поднялся в состоянии алкогольного опьянения. А дальше его совсем понесло: пассажир ругался с попутчиками и матерился на бортпроводников. На замечания мужчина не реагировал, так что пришлось обратиться за помощью к правоохранителям.

Сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть Иркутского линейного отдела МВД РФ на воздушном транспорте от диспетчера аэропорта Иркутска. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность пассажира и подтвердили факт нарушения общественного порядка в салоне воздушного судна.

В результате мужчине было отказано в перелете. Он был задержан и привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб.

Кроме того, как предупредили линейщики, нарушитель рискует оказаться в так называемом черном списке авиакомпаний, что в дальнейшем может стать основанием для отказа в авиаперевозке.