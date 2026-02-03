$77.0291.25

Турпоток из России на Кубу сократился за год почти на треть

TourDom

В 2025 году Кубу посетили 131,9 тыс. российских туристов, что почти на 29% меньше по сравнению с предыдущим годом. Турпоток из России сократился больше, чем из всех других стран, пишет elDinero со ссылкой на данные кубинского Государственного статистического управления.

Турпоток из России на Кубу сократился за год почти на треть
© tourdom.ru

В целом ситуация с туризмом на Кубе продолжает ухудшаться. За 2025 год остров принял 1,8 млн иностранных гостей – это на 18% меньше, чем в 2024 году, и худший результат с 2002 года, если не учитывать период пандемии COVID-19.

Кубинские власти признают, что туристическая отрасль находится в «сложной ситуации». Это объясняется глубоким экономическим и энергетическим кризисом, который напрямую влияет на качество услуг, сокращением авиасообщения и санкциями США. При этом туризм остается критически важным для экономики Кубы – отрасль обеспечивает приток валюты и вносит значительный вклад в ВВП, наряду с экспортом профессиональных услуг и денежными переводами.

Из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы, кубинские города испытывают острый дефицит электроэнергии, однако местные власти заверили, что смогут обеспечить бесперебойное электроснабжение отелей и аэропортов, поэтому туристам бояться нечего.

Вместе с тем спрос на отдых на Кубе среди россиян в январе вырос на 30% из-за закрытия венесуэльского направления, сообщил ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, турпоток из Венесуэлы переориентируется на Остров свободы.