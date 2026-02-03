Турпоток из России на Кубу сократился за год почти на треть

В 2025 году Кубу посетили 131,9 тыс. российских туристов, что почти на 29% меньше по сравнению с предыдущим годом. Турпоток из России сократился больше, чем из всех других стран, пишет elDinero со ссылкой на данные кубинского Государственного статистического управления.

В целом ситуация с туризмом на Кубе продолжает ухудшаться. За 2025 год остров принял 1,8 млн иностранных гостей – это на 18% меньше, чем в 2024 году, и худший результат с 2002 года, если не учитывать период пандемии COVID-19.

Кубинские власти признают, что туристическая отрасль находится в «сложной ситуации». Это объясняется глубоким экономическим и энергетическим кризисом, который напрямую влияет на качество услуг, сокращением авиасообщения и санкциями США. При этом туризм остается критически важным для экономики Кубы – отрасль обеспечивает приток валюты и вносит значительный вклад в ВВП, наряду с экспортом профессиональных услуг и денежными переводами.

Из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы, кубинские города испытывают острый дефицит электроэнергии, однако местные власти заверили, что смогут обеспечить бесперебойное электроснабжение отелей и аэропортов, поэтому туристам бояться нечего.

Вместе с тем спрос на отдых на Кубе среди россиян в январе вырос на 30% из-за закрытия венесуэльского направления, сообщил ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, турпоток из Венесуэлы переориентируется на Остров свободы.