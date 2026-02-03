Пять необычных домов Airbnb, которые стали популярны в соцсетях

В начале года Airbnb сосредоточился не на бронированиях, а на реакциях пользователей. Платформа проанализировала лайки в соцсетях и пришла к выводу: сейчас людям важнее не город и не страна, а атмосфера. В топе оказались уединённые дома, скрытые от цивилизации, где вокруг лес, горы, вода и тишина. Роскошные отели и шумные мегаполисы остались за кадром.

Такой выбор отлично совпадает с поведением зумеров. По данным исследования, которое Airbnb провёл вместе с аналитиками Panterra, молодые путешественники всё чаще выбирают направление, просто листая соцсети. Красивый дом в ленте работает убедительнее любого туристического сайта. При этом тяга к природе оказалась универсальной: уехать подальше от города хотят люди любого возраста. Формула простая — меньше шума, больше воздуха и полная перезагрузка.

Среди самых залайканных вариантов оказался необычный проект в Мексике. В пригороде столицы архитектор Хавьер Сеносиайн создал жилое пространство, больше похожее на арт-объект. Комплекс рядом с парком Кетцалькоатль выглядит как фантастический пейзаж и буквально врастает в окружающую среду. Внутри — современный интерьер без визуального перегруза. Дом рассчитан на компанию и подойдёт тем, кто хочет жить в городе, но чувствовать себя за его пределами.

Другой фаворит соцсетей — минималистичный дом в австралийских равнинах Ливерпуль-Плейнс. Здесь нет соседей, только открытое пространство и ощущение медленного времени. Интерьер поддерживает эту философию: спокойные цвета, минимум деталей и атмосфера, которая настраивает на паузу, а не на бег.

Северная Каролина тоже попала в рейтинг. Лесная хижина с видом на горный хребет Black Mountain собрала массу лайков за баланс между дикой природой и комфортом. Здесь можно читать, сидеть на веранде, жарить еду на открытом воздухе и отдыхать в джакузи без ощущения, что ты где-то в глуши без удобств.

Ещё один популярный вариант — деревянный дом у реки Каскад недалеко от Вашингтона. Вода здесь ледниковая, пейзаж почти медитативный, а терраса словно создана для долгих вечеров без телефона. Формат подойдёт для небольшой компании и для тех, кто устал от постоянного шума.

Замыкает список крошечный дом в Колорадо. Он рассчитан всего на двух человек и предлагает максимум простоты. Минимум вещей, немного уюта и полное погружение в окружающий ландшафт. Такой вариант выбирают не ради комфорта, а ради ощущения свободы.

Рейтинг Airbnb ясно показывает новый тренд: путешествие больше не про галочки в списке стран. Это про состояние, которое хочется сохранить хотя бы на пару дней — и, конечно, выложить в сторис.