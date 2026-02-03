Спрос на путешествия за рубеж на февральские праздники вырос на треть

Спрос на поездки за границу среди россиян на февральские праздники вырос на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В этом году День защитника Отечества 23 февраля приходится на понедельник, и у россиян будет подряд три выходных – в отличие от двух в прошлом году, когда праздник выпал на воскресенье. По данным экспертов Российского союза туриндустрии, это увеличило спрос путешествия за рубеж на 30%. В топе продаж короткие туры в города с удобным перелетом – Стамбул, Дубай, Сочи и другие, и отдых в странах с теплым морем», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на 23 февраля и 8 марта растет спрос на короткие поездки.