Пассажиров с рейса AZUR air во Вьетнам вернули в аэропорт вылета

Туристов с рейса ZF 2671 авиакомпании AZUR air Красноярск – Фукуок (Вьетнам) высадили из самолета обратно в аэропорт. «Говорят, что проблема с двигателем. Что дальше – неизвестно, другого борта нет», – написал пассажир в редакцию TourDom.ru.

© tourdom.ru

Согласно расписанию Boeing должен был вылететь на вьетнамский остров в 09:35 по местному времени. Однако вылет сначала отложили до 13:30, затем до 14:00. По состоянию на 10:00 по Москве на онлайн-табло аэропорта Емельяново указано отправление в 15:00.

Как пояснили «ТурДому» в AZUR air, с предыдущими задержками эта никак не связана.

«Рейс на Фукуок выполняется на Boeing 767-300. Техническая проблема носит локальный характер и будет устранена в ближайшее время, инженерно-технический персонал прикладывает для этого максимум усилий. Пассажирам на время ожидания предоставляем все услуги в соответствии с ФАП», – сказал начальник отдела информационной политики и коммуникаций AZUR air Сергей Ахрамеев.

Ранее TourDom.ru писал о сбоях в расписании AZUR air, возникших после незапланированной посадки Boeing 757 в Ханое. Некоторые рейсы – например, из Новосибирска на Пхукет, из Иркутска на Фукуок – в результате выполнялись с опозданиями почти на сутки.