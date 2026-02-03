Туристов предупредили об опасных насекомых во Вьетнаме

Посольство России в Ханое рекомендовало туристам соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать нападения медуз, змей и некоторых насекомых.

© tourdom.ru

Контакт с медузами может закончиться химическим ожогом, а в жаркий сезон в городах и туристических зонах нередко встречаются змеи, в том числе ядовитые. Осторожность также нужна при контакте с азиатскими шершнями, сколопендрами и жуками-томкатами – они могут вызвать болезненные ожоги кожи или отравление токсинами. Кроме того, местные комары переносят лихорадку денге и малярию, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

Туристам советуют пользоваться качественными репеллентами (лучше местного производства), спать под москитными сетками, носить одежду с длинными рукавами и выбирать для отдыха хорошо проветриваемые места. В случае укуса или ожога рекомендуется сразу оказать первую помощь и при необходимости обратиться к врачу.

Если в воде появилось жжение после контакта с медузой, пораженное место советуют промыть уксусным раствором, а не пресной водой. При укусе сколопендры или ожоге от томката – обработать кожу мыльным раствором, антисептиком и наложить стерильную повязку. После атаки шершня необходимо удалить яд, продезинфицировать рану и принять антигистаминное средство, уточнили в посольстве.

При этом, как отметили дипломаты, официальных обращений россиян по поводу укусов насекомых во Вьетнаме не поступало. Однако они напомнили о важности оформления расширенной медицинской страховки перед поездкой.

В то же время в 2026 году были сообщения о случаях ожогов от медуз у россиян на популярных азиатских курортах, включая пляжные направления. Например, на Пхукете туристка рассказала, что в воде почувствовала жжение, а на коже потом появились «кнутовые полосы и волдыри» после контакта с медузами. А на Мальдивах группа российских дайверов получила сильные ожоги при нашествии медуз во время погружения.