«Просто ужас». Отдых в «пяти звездах» во Вьетнаме не оправдал ожиданий

Российская туристка отдохнула во Вьетнаме зимой и описала свои впечатления от поездки фразой «просто ужас». Об этом она рассказала в материале для портала «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Для путешествия она и ее муж выбрали Нячанг и оказались разочарованы. В первую очередь автор раскритиковала грязное море — в мутной воде плавал мусор. Еще одним недостатком курорта она назвала пляжи, на которых туристы занимали места с 6:00 утра.

Отель Vinpearl Resort Nha Trang с «пятью звездами» тоже не оправдал ожиданий отдыхающих — номера давно требовали ремонта, а в ванной были плесень и ржавый душ.

«Но самое отвратительное — постельное белье. Нам его меняли, но после смены мы находили пятна и даже дыры! Муж был в ярости», — пожаловалась россиянка.

Кроме того, автор заметила, что «все включено» в выбранном ими отеле не похоже на аналогичную систему в Египте или Турции. Выбор еды был ограничен, а блюда оказались невкусными. Воду и вовсе можно было получить лишь после 10:00 утра.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой, который почти год жил во Вьетнаме, предостерег соотечественников от нескольких опасностей в этой стране Азии. В частности, автор публикации предупредил туристов, что во Вьетнаме каждый год более 90 тысяч человек заболевают лихорадкой денге.