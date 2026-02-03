Тревел-блогер объяснил популярность Южной Африки у россиян

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой объяснил популярность Южной Африки у соотечественников. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, россияне все чаще интересуются поездками и даже жизнью в Кейптауне, поскольку ЮАР — «реальная альтернатива Европе, Азии и даже традиционным направлениям вроде Турции или Грузии». На это повлияли разные факторы, в том числе возможность пребывания в стране до 90 дней без визы.

Кроме того, аренда жилья в центре Кейптауна обходится в месяц в среднем в 15 тысяч рандов (71 тысяча рублей). А за пределами центра стоимость опускается до 10 тысяч рандов (48 тысяч рублей).

«Для москвичей, привыкших платить за съемную двушку в пределах МКАД от 70 тысяч до 150 тысяч рублей и получать за эти деньги стандартную панельку, кейптаунские предложения выглядят как что-то невообразимое», — отметил блогер.

А траты на жизнь в месяц составляют от 10 тысяч рандов на человека, добавил он. В эту сумму входят продукты, транспорт, коммунальные услуги, мобильная связь и развлечения.

