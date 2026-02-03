Куда выгодно улететь в феврале из Владивостока

Сервис бронирования авиабилетов сообщил о значительном снижении стоимости авиаперелетов из Владивостока в феврале. По данным аналитиков, цены на направления как по России, так и за рубежом в среднем на 37% ниже, чем в летний период. Особенно выгодным в это время года называют перелет в безвизовые азиатские страны, где можно застать теплую погоду. Куда выгодно лететь в феврале из Владивостока, рассказывает «ФедералПресс».

«Февраль остается одним из самых выгодных месяцев для поездок из Приморья в теплые страны за счет сочетания снижения цен на авиабилеты и высокого спроса на пляжные направления», – сообщили эксперты «Авиасейлс».

Китай

В южных регионах страны, таких как остров Хайнань (+26 градусов) и Гуанчжоу (+20 градусов), в феврале сохраняется комфортная погода.

Прямые перелеты туда-обратно из Владивостока сейчас в среднем на 7% дешевле летних.

Россияне могут посетить Китай без визы на срок до 30 дней (режим продлен до осени 2026 года). Стоимость билетов начинается от 22,7 тыс. рублей в Шэньчжэнь, от 32,8 тыс. рублей в Санью и от 33 тыс. рублей в Гуанчжоу.

Всего из аэропорта Владивостока доступно 11 китайских направлений, включая Пекин, Шанхай и Харбин.

Вьетнам

Зимние тарифы на перелет из Владивостока в эту страну дешевле летних на 37%.

Температура в феврале варьируется от +22 градусов до +28 градусов. Для въезда россиянам на срок до 45 дней требуется лишь загранпаспорт.

Билеты туда-обратно можно приобрести от 35,3 тыс. рублей в Хошимин и от 37,9 тыс. рублей в Ханой.

Прямое авиасообщение с Вьетнамом было восстановлено в прошлом году: выполняются рейсы в Камрань и на остров Фукуок.

Таиланд

Февраль считается идеальным месяцем для посещения этой страны благодаря сухой и солнечной погоде без изнуряющей жары.

Столбик термометра показывает около +33 градусов в Бангкоке и +29 градусов на Пхукете.

Безвизовый режим позволяет находиться в стране до 60 дней. Минимальная стоимость перелета из Владивостока в феврале составляет от 42,2 тыс. рублей в Бангкок и от 45,3 тыс. рублей на Пхукет.

При этом туроператоры предупреждают, что в период празднования китайского Нового года – с 17 февраля по 3 марта – следует ожидать резкого, почти 90-процентного, снижения спроса на туры в КНР.

В эти даты цены на авиабилеты и размещение могут вырасти на 20–30% из-за внутреннего туристического бума, переполненных отелей и сложностей с бронированием экскурсий.