Почему россияне стали чаще выбирать Африку для отпуска

В текущем зимнем сезоне российские путешественники демонстрируют небывалый интерес к поездкам на Африканский континент. Согласно свежим статистическим данным, популярность этого направления за год подскочила на 70 %. Подробнее – в материале «ФедералПресс».

© РИА Новости

В какие страны Африки чаще ездят россияне

С декабря по февраль россияне все чаще предпочитают менять привычные холода на экзотическую природу и теплый климат дружественных государств.

Аналитики сервиса OneTwoTrip отмечают, что наиболее востребованным направлением ожидаемо остается Египет: на него приходится 40,4% всех гостиничных заказов при средней стоимости номера 12,8 тысячи рублей в сутки. Вторую строчку рейтинга заняла Кения – ее выбрали 15,7% туристов, а проживание там обходится в среднем в 6,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров Марокко с долей 11,8% и ценником около 11,9 тысячи рублей за ночь. Также в список популярных маршрутов вошли ЮАР (16,5 тысячи рублей в сутки) и Сейшельские острова, ставшие самым дорогим вариантом (40,5 тысячи рублей).

Россияне все чаще выбирают для отдыха Океанию и Австралию

Помимо Африки, россияне стали проявлять больше интереса к другому отдаленному региону – Океании. Число бронирований жилья в странах Южного полушария этой зимой увеличилось на 29%.

Безоговорочным лидером здесь признана Австралия, на которую пришлось 55,6% заявок при средней цене 21,3 тысячи рублей за сутки. Второе место удерживает Новая Зеландия (33,9% заказов), где отели стоят туристам в среднем 20,3 тысячи рублей.