В Турции запретили брать деньги за сервировку столов и обслуживание гостей

Турецкое Министерство торговли ввело в действие обновленные правила, направленные на защиту прав потребителей в сфере общественного питания. Теперь рестораны и кафе больше не вправе включать в чеки дополнительные сборы. Соответствующее изменение в регламенте о ценниках опубликовано в «Официальном вестнике» и уже вступило в силу.

© tourdom.ru

До внесения корректировок общепиты могли взимать с гостей плату за обслуживание или аналогичные расходы, при условии, что информация об этом есть в прейскурантах. Новая редакция полностью отменяет подобную практику. Отныне рестораны и кафе не вправе брать с клиентов деньги за сервисные, куверные, столовые или любые иные надбавки, независимо от их названия.

Теперь посетители обязаны оплачивать только то, что заказали. Любые продукты, поданные без предварительного согласия клиента, включая традиционные закуски, предлагаемые в качестве аперитива, не могут быть добавлены в счет.

Ведомство отдельно подчеркнуло, что чаевые допустимы только по личной инициативе гостя и не носят обязательный характер. В министерстве заявили, что работа по развитию торговли и одновременной защите экономических интересов граждан будет продолжена на системной и последовательной основе.