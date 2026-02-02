Для возвращения парализованного россиянина из Таиланда понадобился спонсор

Туриста из Новосибирска, которого неожиданно парализовало во время отдыха в Таиланде, должны доставить из Пхукета домой завтра, но с пересадкой в Москве. О том, что сложная ситуация разрешилась, сообщила его супруга в социальных сетях.

В первую очередь это позволяет сделать состояние больного – изначально медики не давали добро на перелет. Второй немаловажной составляющей стала финансовая часть этого путешествия – оплатить расходы, которые не вошли в страховое покрытие, теперь получается. Перелет стоимостью около 1,5 млн руб. взял на себя один человек, чье имя не называется:

«Огромное спасибо, что не прошли мимо! Благодарю, что такие люди существуют!» – написала Ольга.

Всю дорогу Евгения будет сопровождать врач-реаниматолог.

По приезде мужчине потребуется дальнейшая реабилитация. Близкие надеются, что главу семейства примут в городской клинической больнице Новосибирска. Помимо этого, им удалось благодаря неравнодушным людям собрать дополнительные средства.

Напомним, тайские врачи поставили диагноз «синдром Гийена-Барре» – аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает атаковать собственные периферические нервы, что приводит к мышечной слабости.

Аутоиммунные заболевания обычно не входят в стандартную туристическую страховку, так как относятся к хроническим или «ранее существовавшим». Стандартный полис покрывает только внезапные острые состояния (травмы, инфекции). Для лечения обострений таких аутоиммунных болезней, как волчанка, Крон, артрит и др., требуется покупка специального расширенного полиса.

Сложности с оплатой лечения россиян в королевстве, увы, продолжают возникать регулярно. Частично это связано с тем, что въезд в страну легок во всех отношениях – помимо отсутствия необходимости оформления визы, здесь и наличие полиса от иностранцев не требуют. Некоторые решают либо поехать вовсе на авось, либо ограничиться минимальной стандартной страховкой.

Ранее TourDom.ru писал, что оказание экстренной помощи при обострении хронических заболеваний по страховке за рубежом также включает очень много нюансов.

А Посольство России в Таиланде после недавнего смертельного случая в Пхукете настоятельно рекомендовало оформлять страховку с покрытием в 100 тыс. долларов.