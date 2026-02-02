Из Махачкалы в Ташкент запустили второй регулярный авиарейс в неделю

Международный аэропорт Махачкала увеличил количество рейсов в столицу Узбекистана. Теперь полеты из Дагестана в Ташкент выполняются дважды в неделю.

«Узбекистан с его гостеприимством, древними городами и невероятной кухней стал еще ближе! Теперь улететь в солнечный Ташкент можно два раза в неделю: по понедельникам и четвергам», — сообщили в воздушной гавани Махачкалы.

Отмечается, что рейс WZ 4137 в 21:10 по понедельникам осуществляет авиакомпания Red Wings, а рейс HY 9732 по четвергам в 11:30 — Uzbekistan Airways.

Ташкент не единственный город в Узбекистане, связанный прямым регулярным авиасообщением с Дагестаном. Из Махачкалы самолеты летают также в Бухару и Ургенч.