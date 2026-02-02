Отель в Турции оштрафовали за отказ заселить трех мужчин в один номер

Турецкое агентство по правам человека и равенству (TİHEK) оштрафовало отель в Анталье за отказ заселить 3 мужчин в общий номер. Поводом для проверки стал отказ в бронировании, с которым столкнулись трое клиентов мужского пола. Они планировали остановиться в отеле в период с 12 по 18 октября, однако получили отказ с формулировкой, что отель не размещает мужчин. После этого один из заявителей обратился с жалобой в TİHEK, пишет Sputnik Türkiye.

© tourdom.ru

В ходе разбирательства руководство отеля заявило, что информация о дискриминации не соответствует действительности, поскольку в разные даты в отеле проживали клиенты мужского пола. Также они сослались на право отеля самостоятельно выбирать клиентов и предположили, что отказ мог быть связан с действиями бывшего сотрудника, который якобы намеренно нанес ущерб компании.

Однако TİHEK установило, что конкретный запрос 3 заявителей был отклонен именно по признаку пола. Комиссия подчеркнула, что отказ не был обоснован объективными причинами. Действия отеля признали нарушением принципа равенства и запрета дискриминации, закрепленные в Законе № 6701. В результате ему назначили административный штраф в размере 150 тыс. лир.

Подобные разбирательства в Турции происходят не впервые. Весной прошлого года TourDom.ru писал о примененных санкциях против отеля в Анталье за отказ разместить в номере 2 мужчин. А в декабре оштрафовали еще одну гостиницу, чьи сотрудники не пропустили 2 посетителей в аквапарк.