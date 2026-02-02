Новость о визовых центрах Японии заставила туристов пересмотреть планы

Новость о скором открытии визовых центров Японии заставила некоторых туристов пересмотреть свои планы и постараться получить документ на въезд до 12 февраля по старому – в посольстве и консульствах. Сейчас это делается бесплатно и в любой день по живой очереди, а далее будет запись, сервисные сборы и, чего больше всего боятся любители востока, посредники, которые разбирают слоты для дальнейшей продажи.

Даже морозы под 20 °С в Москве не остановили особенно осторожных от идеи подать документы сегодня. «За час до открытия уже стояло человек 30. Ну а потом очередь за угол завернула – тем, кто в хвосте, ждать несколько часов», – пишут в соцсетях туристы.

Некоторые не понимают такой целеустремленности: «Очень холодно даже смотреть на это. Экономные люди – за 970 руб. в тепле с 12 февраля можно будет посидеть, а они сейчас 2 часа на минус 20».

Однако тех, кто поддерживает, больше:

«Правильно все делают, у меня знакомые тоже хотят успеть до 12 февраля. Система слотов в визовом центре поначалу может быть не отработана. Может, вообще сайт кривой будет. Или в визовом центре чудить начнут и требовать какие-то новые доки. Или вообще слоты выкупят ботами на 3 месяца вперед, как в шенгенских ВЦ – спрос-то на Японию большой. Будем вздыхать и вспоминать нынешние времена, когда можно было просто прийти».

Ранее TourDom.ru писал, что китайские авиакомпании отменяют рейсы в Японию из-за конфликта между странами. А лететь в Страну восходящего солнца другими перевозчиками в несколько раз дороже.