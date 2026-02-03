Российским туристам запретили трогать животных за границей

Чтобы минимизировать риск заражения оспой обезьян, россиянам надо избегать контактов с животными в ходе пребывания за границей. Такую меру безопасности путешественникам рекомендовал Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что особенную осторожность туристам следует проявлять в отношении животных тех видов, которые с высокой долей вероятности могут являться носителями вируса оспы обезьян, — грызунов и приматов.

«Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Тем россиянам, которые не выезжали за рубеж, но контактируют с вернувшимися оттуда согражданами, специалисты надзорного ведомства настоятельно рекомендуют при общении пользоваться защитными масками и тщательно мыть руки.

Заболевший оспой обезьян мужчина выявлен в Московской области, он находится в больнице под наблюдением врачей. Опасаться эпидемии этой инфекции в России не стоит, поскольку она легко диагностируется и лечится, заверил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее врач предупредила о минимальном риске заражения оспой обезьян в бассейне.