Задержанные в Египте российские туристы рассказали о проблемах с полицией

Российские туристы, которые на прошлой неделе пропали в Египте и обнаружились в полицейском участке Каира, рассказали о причинах задержания. Проблемы возникли после того, как путешественники решили осмотреть город с крыши одного из домов.

По словам задержанного Владислава, они с другом зашли в подъезд и поднялись на крышу, которая оказалась открытой. Однако такие действия, как им объяснили позже, противоречат местным правилам. Вход в жилые дома для посторонних, особенно иностранцев, запрещен. Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная у входа в здание, после чего на место прибыли полицейские.

Туристы утверждают, что после задержания им не позволили самостоятельно связаться с родственниками или представителями российского посольства. В полиции пообещали уведомить близких и дипмиссию, однако, как выяснилось позже, этого сделано не было, и семьи узнали о случившемся лишь спустя время.

По словам Владислава, в изоляторе они провели 3 суток. Для иностранцев было выделено отдельное помещение, однако условия содержания он назвал крайне тяжелыми. Россиян, по его утверждению, все время держали в наручниках и с повязками на глазах, которые иногда разрешали приподнимать, в зависимости от смены охраны.

Ранее мать второго туриста, Никиты, не исключала, что причиной задержания могло стать увлечение молодых людей граффити, однако сами они связывают произошедшее исключительно с нарушением правил доступа в жилые здания.