Россиянам посоветовали прямо сейчас лететь на Хайнань «кривыми» авиарейсами

Желающим отдохнуть на острове Хайнань россиянам лучше лететь туда прямо сейчас – до китайского Нового года, который отмечается в феврале. Отдых там обойдется в 200-300 тыс. рублей, причем выгоднее выбирать так называемые «кривые» рейсы, рассказал НСН гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.

По мнению эксперта, сейчас для отдыха на острове наступило идеальное время. Если же россияне не успеют отдохнуть там до февральских праздников, то потом лучше дождаться их завершения, так как можно столкнуться с тем, что мест не будет.

Что касается цен, то есть немало китайских недорогих авиакомпаний, которые летают туда с одной пересадкой, отметил специалист. При выборе не самого дорогого отеля двухдневный отдых будет стоить 80 тыс. рублей на человека.

«При этом ««кривые»» рейсы бывают и по 40 тыс. рублей туда-обратно, но в мае цены дороже», — добавил Арзуманов.

Он также напомнил, что отдых на материковом Китае, как правило, обходится дороже, чем на острове, хотя многое зависит от выбора района. Так, например, Yalong Bay относится к наиболее престижным районам Хайнаня с дорогими отелями.

«Мировые цепочки отелей есть и в Санье, и в Дадунхае, но Ялун – это как в Турции Белек. Дадунхай – тусовочный, Санья – более спокойный, есть там районы, где развит серфинг. Китай многогранен, интересен и привлекает россиян. Спрос на Китай, конечно, огромный», — заключил турэксперт.

Напомним, Китай в 2026 году может опередить Египет и ОАЭ по популярности у российских туристов – такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Эксперт объяснила, что россияне стали чаще выбирать для отдыха Китай в связи с отменой виз. Благодаря этому в 2025 году количество визитов россиян в страну возросло почти на 30% и достигло 2,45 млн.